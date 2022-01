Pro League : mené, l’Antwerp s’impose finalement à Ostende

La première rencontre de la 23e journée de Pro League voyait s’affronter Ostende et l’Antwerp. Une rencontre que les Ostendais jouaient sans Alexander Blessin, parti à la Genoa. Et les côtiers se sont mis dans la difficulté. Mené, l’Antwerp aura dû attendre l’heure de jeu pour réagir et finalement s’imposer.

C’est un début de rencontre très ouvert qui voit les deux équipes proposer du beau jeu. L’Antwerp domine cependant les 20 premières minutes sans toutefois ouvrir la marque. La faute à un bon Guillaume Hubert. Ostende en profite donc pour commencer à se monter à son tour.

On pense d’ailleurs que le plus dur est fait pour les côtiers lorsqu’à la 40e, Ndicka fait 1-0. Mais son but est annulé par le VAR. C’est 0-0 à la mi-temps.

La seconde période recommence de la meilleure des manières pour Ostende. Sur corner, Medley vient faire 1-0 à la 48e. C’est déjà le 7e but d’Ostende sur corner cette saison.

Mais le plus dur reste à faire pour Ostende : tenir. Et cela va s’avérer compliqué. A la 61e, l’inévitable Michael Frey, qui marque son 18e but en championnat, égalise et ramène les deux équipes à égalité.

Une égalité qui ne va pas durer. L’Antwerp est mieux dans cette seconde période et Balikwisha fait 1-2 à la 71e. Le score ne va plus changer. En attendant le match Standard – Bruges de ce dimanche et avec ce succès, le Great Old prend temporairement la deuxième place du classement avec 43 points, à égalité avec le Club de Bruges, à 7 longueurs de l'Union. Ostende reste 15e avec 23 unités à égalité avec Zulte-Waregem, seizième, qui compte un match de moins.