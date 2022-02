Pro League : Malines piège son voisin de l'Antwerp et se repositionne en vue du top 4

Malines a remporté un succès retentissant chez son voisin provincial de l’Antwerp. Les Malinois, emmenés par un Hugo Cuypers en feu, ont déjoué les plans de Brian Priske. Ils se repositionnent en vue du top 4, alors que l’Antwerp compte à nouveau dix points de retard sur la tête du classement.

Le retour du public confère une atmosphère singulière à ce choc de la province d’Anvers. Malines, battu en semaine à Genk, réalise un début de rencontre conquérant, ponctué par des buts des inévitables Hugo Cuypers et Nikola Storm. Le premier inscrit à la suite d’une erreur défensive de Faris Haroun et Jean Butez. Le second au prix d’une phase collective remarquable que Storm s’en vient conclure au second poteau. En face, le Great Old se montre trop peu concret en zone de conclusion. Michael Frey, le deuxième meilleur buteur de la compétition, gaspille plusieurs opportunités, dont un but tout fait que Jordi Vanlerberghe lui a retiré au prix d’un retour inespéré. L’atypique attaquant suisse parvient cependant à réduire l’écart dans les dix dernières minutes sur corner, donnant à la fin de match des accents de thriller hollywoodien.

Incapable de revenir au score malgré l’ambiance immense mise dans les tribunes par ses supporters, l’Antwerp aura des regrets. Jamais il n'aura semblé supérieur à son adversaire du jour, semblant parfois perdu dans leur système tactique. Radja Nainggolan s’est montré particulièrement mécontent de la rencontre en pestant à sa sortie du terrain (75e minute). La réalisation du match a ainsi montré l’ancien Diable Rouge fâché sur son entraineur, en train de gesticuler en direction du terrain. De quoi créer un petit malaise auprès d'une équipe de l'Antwerp si imprévisible depuis le début de la saison. Les Anversois comptent à nouveau dix points de retard sur la tête du championnat, alors que Malines revient à trois points des Anderlechtois (en attendant leur résultat contre Genk).