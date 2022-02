Pro League : Luka Elsner, furieux après le but annulé au Standard : "Aucun argument ne peut nous expliquer qu’il y a hors-jeu"

Le Standard a concédé le nul à domicile face au Cercle. Un partage qui aurait pu se transformer en victoire dans les arrêts de jeu mais un but de Sissako a finalement été annulé par le VAR pour une polémique position de hors-jeu.

Après la rencontre, Luka Elsner ne comprenait pas cette décision. "Je ressens de l’incompréhension, de l’énervement et de la rage. Comment vont-ils argumenter la prise de décision sur ce hors-jeu ? Je n’ai aucune explication. Les deux lignes se touchent donc on doit rester sur la décision de l’assistant, qui n’a pas levé son drapeau. Il faudra vraiment m’expliquer la manière de tracer la ligne. Quand on aime le football, une décision comme ça, on ne peut pas la prendre".

Toujours aussi remonté, le coach ajoute. "On regarde l’image, on l’arrête et on voit la situation. C’est clair qu’il n’y a pas hors-jeu, c’est incompréhensible. Plus on va vers le fond de l’image, plus les lignes s’ouvrent. Cela veut dire qu’elles ne sont pas alignées. Aucun argument ne peut nous expliquer qu’il y a hors-jeu".

Si le Cercle était meilleur en première période, le Standard a bien rééquilibré les débats. Un partage logique ? "Sur la deuxième mi-temps, nous avons montré la volonté d’aller vers l’avant et de marquer. On peut mériter cette victoire. Sur la dernière phase, on la mérite amplement".

Malmené par le jeu des Brugeois, le Standard a su réagir après la pause. "Le Cercle propose un certain style de jeu qui se base sur de longs ballons et des duels. Dès qu’on a accepté cela, on a pu commencer à rivaliser. Ce n’était pas un match plaisant à regarder, ce n’était pas une belle rencontre".

L’ancien T1 de Courtrai a apprécié cette réaction, mais n’oublie pas cette phase polémique. "Oui, j’ai aimé cette réaction. Le fait que cela ne soit pas valorisé à la fin par cette situation incompréhensible me rend fou de rage".

Quel discours a-t-il eu après une fin de rencontre au goût de trop peu ? "Quand il y a une injustice, il faut se battre sur le terrain. Dès la semaine prochaine, il faudra avoir une énergie folle. J’espère que cette injustice nous créera un feu jusqu’en fin de saison pour gagner tous les matches".

Le Standard se déplace à Genk dimanche prochain dans un match capital pour la course au Top 8. "Il faut d’abord évacuer cette fin de match. On doit trouver les moments où on peut accélerer le jeu. Contre Genk, ça va être un autre type de match et il faudra qu’on réponde par le football".