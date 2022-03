Pro League : les play-offs 1 à quatre équipes? "C’est trop peu…", "Si Anderlecht n’y est pas, ça serait vraiment dommage"

Après la rencontre entre La Gantoise et le Sporting d’Anderlecht (1-0) ce dimanche, le coach victorieux Hein Vanhaezebrouck est venu à la rescousse des Mauves, éjectés du top 4 et donc des Champions play-offs (play-offs 1) à deux journées de la fin de la phase classique. Selon l’entraîneur gantois, "Les play-offs 1 à quatre, ce n’est pas assez".

"Il y a trop d’équipes en Belgique qui jouent à un niveau élevé donc ce n’est pas une bonne idée. Il faut des play-offs 1 à six ou huit équipes", a déclaré Vanhaezebrouck en sortie de victoire.

Ce lundi soir, le plateau de La Tribune est revenu sur les propos de l’ancien entraîneur anderlechtois. "Je suis anti play-offs depuis le début mais s’il fallait choisir, c’est triste que ces play-offs 1 se déroulent à quatre équipes. Il en manquera sans doute deux. Je préfère à six qu’à quatre", tranche Thomas Chatelle, rejoint par Stephan Streker dans la foulée, "Quatre c’est trop peu. Je préférais le système précédant car il y avait plus de points en jeu (30) après avoir coupé les points en deux. Ça avait plus de sens. Si Anderlecht n’y est pas, ça serait vraiment dommage pour eux et pour le championnat".

Cécile De Gernier, elle, est plutôt favorable aux play-offs à quatre équipes : "Je trouve ça très excitant. Et ça permet également de tirer les play-offs 2 (Europe play-offs) vers le haut car de meilleures équipes y seront".