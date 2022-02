Pro League : Les groupes de supporters du Standard organiseront une action de protestation contre la direction avant le match contre Gand

Les semaines passent et le désamour entre les supporters du Standard et leur dirigeant semble de plus en plus grand. Les résultats sont catastrophiques, les finances dans le rouge mais ce que les Ultras Infernos, le PHK et le Hellside reprochent le plus au duo Venanzi-Grosjean est le manque de communication.

"Après tant de promesses non tenues, il est grand temps de sonner la fin du bal", expliquent les groupes de supporters, dans un communiqué commun, en référence à la formule souvent utilisée par Alexandre Grosjean lorsque le Standard était en difficulté.

La rupture est désormais claire et le groupe d’animation ne souhaite plus voir Bruno Venanzi à la tête du club. Une action de protestation sera menée ce dimanche avant le match contre La Gantoise qui se jouera à huis clos suite aux incidents intervenus face à Charleroi.

Pour ne pas répéter les erreurs du passe, les meneurs du mouvement ont d’ailleurs appelé au calme : "Par souci de crédibilité, tout débordement est à exclure".

Le communiqué se termine par ailleurs par un message clair et bien connu des supporters liégeois : "Les joueurs, staffs et dirigeants passent… les supporters restent ! Le Standard c’est nous".

La suite de la saison sportive s’annonçait déjà compliquée et le calme n’est visiblement pas près de revenir à Sclessin au vu du fossé qui séparer désormais dirigeants et supporters.