Pro League : Les équipes moins bien classées commettent plus de fautes

Des terrains amateurs aux plus grands stades de football, certains clichés sont difficiles à effacer. Celui d’une équipe classée dans le bas de classement et pratiquant un football rugueux est d’ailleurs un des plus répandus. Et ce n’est pas une récente étude de l’Observatoire du football CIES qui prouvera le contraire. Du moins, en Jupiler Pro League.