Pro League : les cinq derniers enjeux de la phase classique

Si quelques certitudes sont déjà acquises avant d’entamer cette 34ème et dernière journée de la phase classique de Pro League, il reste de l’enjeu pour certains clubs. En haut du classement, l’Union Saint-Gilloise est assurée de terminer en tête et d’être accompagnée par le Club Bruges et l’Antwerp en Champions’ play-offs. Malines disputera les Europe play-offs, mais ne connaît pas encore ses trois adversaires. En bas de classement, le Beerschot laissera sa place en Pro League à Westerlo (champion de D1B) l’année prochaine. Seraing, lui, jouera le barrage de relégation contre le RWDM. Quels sont donc les derniers enjeux de cette phase classique ?

1. Avec combien de points d’avance finira l’Union Saint-Gilloise ?

En déplacement au Standard la semaine dernière, l’Union Saint-Gilloise s’est assurée de remporter la phase classique grâce à sa victoire 1-3. Les Unionistes ont cinq points d’avance sur le Club Bruges. La question est donc de savoir quelle sera l’avance des Bruxellois sur les Brugeois à l’entame des Champions’ play-offs. Dans l’état actuel des choses, suite à la division des points par deux, les Saint-Gillois débuteraient les play-offs avec 37 points et les Brugeois 35.

Dimanche, l’Union reçoit le Beerschot qui disputera son dernier match en D1A (18h30). Au même moment, le Club accueille Malines. Selon les différentes possibilités de résultats, le nombre de points d'avance de l'Union Saint-Gilloise se situera entre deux et huit points avant la division de ceux-ci.

2. Qui de Gand ou d’Anderlecht se mêlera à la lutte pour le titre ?

La Gantoise et Anderlecht sont encore en course pour la dernière place en Champions’ play-offs. Les Mauves ont pris l’ascendant lors de la dernière journée grâce à leur victoire contre Charleroi (4-0) combinée au partage des Buffalos au Cercle Bruges (2-2). Anderlecht a désormais deux points d’avance sur Gand.

Suite à leur succès 1-0 contre les Bruxellois lors de la 32ème journée, les Gantois avaient raflé la quatrième place des Mauves. Mais tout est relancé depuis le week-end dernier. Ce dimanche, Anderlecht doit s’imposer à Courtrai, si La Gantoise gagne dans le même temps contre OHL, pour conserver son passeport pour les Champions’ play-offs.

3. Quelles équipes composeront les Europe play-offs ?

Malines est assuré de participer aux Europe play-offs. Devant les Malinois, nous retrouverons le club qui ne décrochera pas sa place pour les Champions’ play-offs : Anderlecht ou La Gantoise. Reste ensuite deux places pour trois équipes : Charleroi, Genk et Saint-Trond.

Une victoire ou un nul des Carolos contre Zulte Waregem (dimanche 18h30) confirmerait leur place dans ces play-offs. Il en va de même pour Genk s’ils s’imposent à Seraing. Saint-Trond n’a pas son sort entre les mains : les Limbourgeois doivent gagner contre le Standard et espérer un faux pas de la part de Genk ou Charleroi.

À noter qu’à l’entame des Europe play-offs, les points engrangés lors de la phase classique sont également divisés par deux.

4. Quel sera le dernier résultat du Standard de Bruno Venanzi ?

Mehdi Carcela disputera son dernier match pour le Standard ce week-end après avoir fait ses adieux à Sclessin la semaine dernière. Ce sera également le dernier match du Standard de l’ère Bruno Venanzi.