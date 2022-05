Pro League : le Topper sans enjeu entre le FC Bruges et Anderlecht se termine sur un partage

Les Anderlechtois ont animé ce début de Topper. Après deux minutes de jeu seulement, Christian Kouamé lance Joshua Zirkzee en profondeur mais sa frappe est bien contrée par Simon Mignolet, toujours aussi impérial en Champions play-offs. Quelques minutes plus tard Francis Amuzu, quelque peu excentré, tente de tromper Big Si de l’extérieur du pied mais à nouveau le portier brugeois repousse. Une vingtaine de minutes plus tard, scénario bis-repetita, Amuzu se retrouve de nouveau face à Mignolet qui remporte encore son duel. Les Mauves ont les plus belles occasions mais souffrent de leur manque d’efficacité.

Les débats s’équilibrent jusqu’au coup d’éclat de Skov Olsen. Une superbe combinaison brugeoise à l’entrée du rectangle finit dans les pieds de la pépite danoise. Le Brugeois crochète et loge sa frappe sèche dans le petit filet de Van Crombrugge, 1-0 à la pause dans un Topper assez tranquille car sans grand enjeu.

A l’heure de jeu, Bruges n’était pas loin de doubler la mise sur un incroyable solo de Noa Lang. Le Néerlandais se balade entre deux, trois puis quatre joueurs anderlechtois avant que son tir ne heurte le poteau. Quelques minutes plus tard, Hans Vanaken voit sa reprise de volée filer au-dessus du but. A la 70e, Simon Mignolet est remplacé par Lammens pour offrir une standing ovation au gardien prépondérant dans la conquête du titre des Blauw & Zwart.

En toute fin de rencontre, une frappe d'Anouar Ait El Hadj (monté au jeu quelques minutes plus tôt) est déviée malencontreusement par Jack Hendry dans ses propres filets, 1-1 score final. Bruges, le champion en titre et Anderlecht se quittent sur un partage pour clôturer cette saison 2021/2022 de Pro League.