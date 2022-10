Pro League : Le Standard trouve la faille dans le dernier quart d’heure et s’impose à Zulte Waregem

Le Standard s’est imposé sur la pelouse de Zulte Waregem (0-3) dans une rencontre où il aura eu la possession mais a peiné à se créer beaucoup d’occasions. Trop de déchet face à une équipe de Zulte bien organisée qui ont failli coûter des points aux Liégeois qui ont finalement trouvé la faille sur penalty grâce à Dussenne avant de tuer le suspense par Perica qui finit même par s'offrir un doublé après une démonstration technique de Raskin.

Le Standard retrouve Mbaye Leye en se déplaçant à Zulte Waregem. Et les Rouches offrent un premier cadeau à leur adversaire du soir après seulement 3 minutes. Bokadi rend la balle à Fadera dans le rectangle du Standard mais l’attaquant de Zulte frappe sur Bodart.

Les Liégeois ont cependant le contrôle du ballon mais peinent à se montrer vraiment dangereux face au bloc organisé des Waregemois, comme ce fut le cas face à Malines ou Seraing.

Les Rouches s’exposent et Zulte se crée une nouvelle possibilité, Dismas est trouvé sur le flanc gauche dans le dos de Melegoni et remet en retrait à Gano qui frappe au-dessus du but (20e).

Le Standard a trop de déchets et ne parvient pas à transformer ses quelques possibilités en réelles occasions de but.

Juste avant la mi-temps, les Liégeois ont tout de même une énorme possibilité. Dragus frappe de loin et Bostyn repousse dans les pieds de Balikwisha au petit rectangle, mais le jeune liégeois se loupe complètement devant le but vide et envoie le ballon au-dessus (45e).

Ronny Deila réalise donc deux changements à la mi-temps pour tenter de bousculer Zulte. Alzate et Dragus descendent pour Canak et Perica.

Mais dès le début de deuxième mi-temps les Liégeois se font à nouveau peur. Zinckernagel glisse et perd le ballon. Sissako lance Gano vers le but mais Bodart sort bien devant l’attaquant de Zulte (47e).

Les Liégeois réagissent quelques instants plus tard. Melegoni centre au deuxième poteau pour Perica mais la tête du Croate manque de puissance et Bostyn capte le ballon (51e). Zinckernagel tente ensuite une nouvelle frappe de loin qui passe juste au-dessus (63e).

Nouvelle occasion pour Perica dans la foulée. Canak écarte sur le côté gauche pour Donnum qui centre à ras de sol. Perica coupe au premier poteau mais le pied de Bostyn traine par là et dévie le ballon (69e).

A la 77e, le Standard hérite d’un penalty pour une faute de Bostyn sur Bokadi à la suite d’un corner. Dussenne, prend ses responsabilités et prend Bostyn à contrepied pour placer le Standard aux commandes (80e).

Les Rouches se mettent ensuite à l’abri à la 87e. Raskin touche la latte à la suite d’une belle action collective mais Perica est à la retombée et pousse la balle au fond des filets d’un ciseau.

Le Croate s’offre même un doublé après une magnifique incursion de Raskin qui se balade dans la défense de Zulte avant d’offrir le ballon à Perica qui conclut du gauche dans le petit rectangle (94e).

Les Rouches auront mis du temps à faire la différence mais s’imposent finalement avec trois buts d’écart et s’imposent enfin face à une équipe moins bien classée pour confirmer leurs belles performances face aux grands de notre championnat.