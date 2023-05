Pro League : le Standard trébuche à domicile face à La Gantoise, Orban et Cuypers marquent encore

Standard - La Gantoise : c’est l’affiche de ce week-end du côté des Europe play-offs en Pro League.

La première période est timide, les deux formations préférant s’observer plutôt que de s’attaquer. Les Liégeois mettent le nez à la fenêtre, par Zinckernagel, Donnum et Laifis. Le premier but de la partie va toutefois tomber de l’autre côté. A la demi-heure, sur une longue ouverte de Cuypers, l’inévitable Orban prend la défense des Rouches de vitesse avant de décocher un envoi puissant imparable pour Bodart (0-1). Le 16e but en 18 matches, toutes compétitions confondues, pour le petit format gantois. Il manque d’alourdir la marque à la 39e minute de jeu, mais Bodart s’interpose cette fois.

Le joueur nigérian s’illustre en deuxième période également. D’abord par une tentative de lob des 50 mètres, ce qui aurait constitué un des buts de la saison. Cinq minutes plus tard, l’arbitre Boterberg interrompt le jeu, dans l’incompréhension la plus totale, alors qu’il n’avait pas accordé un penalty au Standard et qu’Orban avait planté une deuxième rose sur la suite de la phase.

A la 56e, le Standard rejoint les Gantois. Le coup franc est signé Donnum, la reprise est pour Alzate (1-1). Quatre minutes plus tard, Cuypers, après une bonne ouverture pour Orban, profite d’une mauvaise relance de Bodart pour marquer son petit but de la soirée (1-2). Le 21e but de l’attaquant belge en Pro League cette saison.

Les moments chauds sont passés dans cette rencontre. Hormis l’exclusion d’Alzate en fin de partie, suite à un deuxième carton jaune, il n’y aura plus rien à se mettre sous la dent. 1-2, c’est le score final.

Au classement des PO2, Gand possède dorénavant 34 unités. Le Standard est 2e, cinq points derrière. Le CS Bruges et Westerlo, avec un match de moins, ont 26 points.