Pro League : le Standard se fait peur mais s’impose sur la pelouse de l’OHL

Le Standard s'est imposé sur la pelouse de l’OHL ce samedi (1-2). Kanga avait ouvert la marque en première mi-temps, mais les Liégeois ont vu les Louvanistes égaliser à la 65e par Mendyl. A dix minutes de la fin, Sowah a inscrit le but de la victoire d’une belle reprise de volée pour offrir les trois points au Standard.

Après un début de saison compliqué, le Standard pensait être lancé après sa victoire à Eupen mais a à nouveau calé face à Westerlo le week-end dernier. Le déplacement de ce samedi à l'OHL doit être l'occasion pour les Rouches de définitivement prendre confiance.

Les Rouches sont d'ailleurs un peu plus dangereux que leur adversaire en début de match et sur un corner de Kawabe, Kanga reprend de la tête au premier poteau, mais sa tentative passe à côté (21e).

Il faut attendre la 37e pour voir Kanga se heurter à Prévot, cette fois du pied, mais l'Ivoirien manque de réussite.

La troisième tentative est toutefois la bonne pour Kanga. L’attaquant du Standard est trouvé dans le dos de la défense par Alzate et évite Prévot d’un joli crochet pour conclure dans le but vide (44e).

Peu après l'heure de jeu, Thorsteinsson transperce la défense des Liégeois d’une passe à ras de sol et trouve Mendyl qui trompe Bodart d’une frappe croisée (65e).

Les Louvanistes reviennent dans le match alors que les Liégeois sont amorphes. Sur un centre de Canak repoussé par la défense louvaniste, les Rouches reprennent tout de même l’avantage par Sowah qui reprend de volée et sa frappe légèrement déviée finit au fond des filets (82e).

Le score n'évoluera plus et le Standard tient sa deuxième victoire de la saison. Un succès qui permet aux Rouches de dépasser leur adversaire du soir et de pointer au 12e rang, juste devant les quatre places qui envoient en PO3 pour la lutte pour le maintien.