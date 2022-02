Dans un stade de Sclessin vide suite à aux incidents connus face à Charleroi, le Standard a partagé un but partout face au Cercle.

Les Liégeois s’emparent ensuite du ballon mais n’inquiètent que très peu la défense adverse. En face, c’est tout l’inverse. Matondo tente d’abord sa chance via un coup-franc lointain. Quelques instants plus tard, le même Matondo slalome dans la défense rouche avant de placer un tir puissant, bien repoussé par Bodart .

Alors qu’on se dirigeait vers les vestiaires sans le moindre but et dans une rencontre marquée par un manque de rythme, Hotic profite d’un coup-franc à l’entrée de la surface pour envoyer le cuir dans la lucarne de Bodart. 0-1 pour les Brugeois.

Les Rouches sont finalement récompensés à la 55e minute de jeu. Après un centre de Donnum côté droit, Cafaro remet un petit ballon de la tête à hauteur du petit rectangle. Oublié par la défense brugeoise, Raskin surgit et trompe facilement le portier français pour inscrire son premier but de la saison.

Les deux équipes ne se contentent ensuite pas du but et on assiste à une succession d’attaques de part et d’autre, sans succès.

Dans les toutes dernières secondes, Carcela place un coup-franc sur la tête de Sissako. Le défenseur trompe alors Didillon d'une tête puissante et délivre tout un club. Une joie de courte durée puisque le VAR annule finalement le but après de longues minutes de discussion.

Ce nul arrange finalement plus les visiteurs que les visités. Grâce à ce point pris, le Cercle garde sa place dans le Top 8, tandis que le Standard, provisoirement 13e, s’éloigne des Playoffs 2.