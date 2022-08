Pro League : Le Standard enregistre son plus mauvais départ depuis la saison 2017-2018

Nouvelle défaite pour le Standard en Pro League ce dimanche. Cette fois, c’est OHL qui est venu s’imposer sur la pelouse des Rouches 1-3. Avec ce nouveau revers, le Standard en compte déjà trois en cinq matches. Soit le plus mauvais départ sur les cinq dernières saisons. S'il ne faut pas encore parler de crise à Sclessin, elle n'est pourtant pas bien loin.

Il est dit qu’il faudra du temps pour reconstruire un Standard dominant et participant aux trophées en fin de saison. Si le temps est important, il faut aussi engranger des points. Car cette saison, il y aura trois descendants vers la Challenger Pro League. Chaque point sera donc important.

Et pour le moment, le Standard n’y arrive pas. Pire même, il vient de réaliser son plus mauvais départ en cinq matches sur les cinq dernières saisons. La dernière fois que le Standard a démarré avec un 4/15, c’était en 2017-2018. Le coach de l’époque était un certain Ricardo Sa Pinto. Le Rouches avaient terminé 6e de la phase classique avant de faire des PO1 de fou et de finir vice-champion de Belgique tout en remportant la Coupe de Belgique.

Il n’y a donc pas encore péril en la demeure. Pourtant, il est déjà grand temps de se remobiliser et surtout de renforcer l’équipe. Car le noyau est trop étroit et manque de talents. Si le Standard a déjà marqué huit buts, quatre l’ont été sur penalty. L’absence d’Amallah, suspendu pour une carte rouge face à Westerlo, n’explique pas tout.

Le Standard doit donc prendre des points rapidement. Car si les résultats continuent à être mauvais, l’équipe de Ronny Deila va devoir jouer avec la peur au ventre et lutter pour ne pas descendre.

Il faudra donc montrer un autre visage lors de la 6e journée face à Courtrai qui lui aussi a besoin de points. Et tenter de faire mieux donc qu'en 2017-2018 où le Standard avait partagé la 6e journée et démarré avec un 5/18.