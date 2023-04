Pro League : le Standard en grande forme et presque au complet pour la venue du Racing Genk, le leader

Ce dimanche, à 18H30, le Standard de Liège accueillera le Racing Genk dans le cadre de la 32e journée de Pro League. Après une victoire importante face à Ostende, les Rouches tenteront de battre les leaders à Sclessin. Un triomphe à domicile pourrait pratiquement leur assurer un billet pour les play-offs 2. Mais pour cela, il faudra réussir à désorganiser une équipe très offensive qui se bat pour le titre cette saison et qui ne compte donc pas faire de cadeau aux Standardmen.

Afin de l’aider dans cet exercice, Ronny Deila pourra composer avec une équipe quasiment au complet. En effet, il n’y a aucun nouveau blessé à l’infirmerie du Standard. Et ce pour le plus grand bonheur du coach norvégien qui annonce même de bonnes nouvelles. "Certains joueurs sont de plus en plus proches de faire leur retour de blessure. Avec un peu de chance, Nathan Ngoy pourra reprendre les entraînements d’ici peu. De plus, Jacob Barrett Laursen sera de retour du Danemark lundi. On se rapproche vraiment d’un effectif complet et c’est réjouissant."

À la suite de leur belle prestation à la Côte le week-end dernier, les hommes de Ronny Deila se sentent au top, comme il le confirme. "Les joueurs ont l’air heureux et en forme. Ils ont réalisé de très bonnes séances d’entraînement cette semaine. Ils ont même été meilleurs que la semaine passée selon moi. Ça ne signifie pas forcément qu’on jouera mieux face à Genk mais c’est toujours de bon augure quand on voit son équipe à 100%."