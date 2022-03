Pro League : Le Standard assure son maintien en D1A grâce à sa victoire à Courtrai (0-1)

Luka Elsner l’a évoqué cette semaine, il a l’impression de ne pas avoir vu d’évolution dans son équipe. Et cela s’est vu dans la première période. Aucun tir cadré à se mettre sous la dent. Si Emond et Cafaro ont bien essayé, leurs tentatives n’ont pas alerté le portier courtraisien.

C’est faible. Trop faible pour déstabiliser Courtrai qui n’aura pas non plus été à la fête. Hormis quelques tentatives, notamment sur phases arrêtées, les hommes de Karim Belhocine n’ont pas non plus alerté Bodart.

C’est donc sur le score de 0-0 que les deux équipes rentrent aux vestiaires. Une pause qui ne fait pas grand effet. Les deux équipes repartent sur les mêmes bases qu’en première mi-temps. L’engagement est là, les imprécisions aussi.

Le Standard n’y arrive pas et Courtrai en profite pour se montrer un peu et enfin cadrer un tir (51e Mehssatou au-dessus du but, 53e Moreno droit sur Henkinet et 55e Hermann de la tête au-dessus).

Il reste moins de 30 minutes de match et le Standard va enfin se montrer dangereux une première fois. Cafaro voit son tir repoussé par Ilic avant qu’Emond ne reprenne, mais Watanabe sauve miraculeusement son équipe de la tête sur sa ligne de but.

Finalement la délivrance viendra des pieds de Selim Amallah. Rentré à la 69e à la place d’Emond, Amallah délivre son équipe d’un superbe lob à la 76e.

Ce but suffit à offrir la victoire au Standard et son maintien officiel en D1A.