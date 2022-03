Pro League : le point sur la bagarre pour les playoffs 1 et 2 à deux journées de la fin de la phase classique

La bataille pour les dernières places en playoffs 2 est sans doute moins palpitante. Avec ses 51 points, le Sporting de Charleroi peut déjà penser aux "Europe playoffs" qui peuvent valoir une place au 2e tour préliminaire de Conférence League. Les Carolos clôtureront leur phase classique par un duel face à Anderlecht et un affrontement avec Zulte Waregem.

Malines (49 points) doit en revanche se montrer vigilant avant de se mesurer à Courtrai et au Club de Bruges. Genk (45 points) et Saint-Trond (45 points) ne sont pas bien loin et sont destinés à se disputer la dernière place qualificative.

Les deux clubs limbourgeois disposent de deux matches sur papier plus abordables. Eupen et Seraing seront les adversaires de Genk. Zulte Waregem et le Standard ceux de Saint-Trond.

Derrière eux, le Cercle de Bruges (43 points) et Louvain (41 points) sont loin d’être vernis pour leurs deux derniers matches mais gardent de minces espoirs de prolonger leur saison. A tour de rôle, ils affronteront La Gantoise et l’Antwerp dans deux matches décisifs pour les PO1 ET les PO2.