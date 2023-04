Pro League : le onze des joueurs en fin de contrat en juin prochain

Le réservoir est impressionnant au milieu et il a fallu faire des choix. Il y a tout d’abord la présence de Gojko Cimirot. Le Bosnien a surfé sur la bonne dynamique liégeoise pour revenir à son meilleur niveau. Le Standard souhaite le prolonger mais en revoyant son salaire à la baisse. Ce n’est un secret pour personne mais Adrien Trebel sera aussi libre en juillet prochain. Le Français fait les frais de son salaire astronomique. Il connaît le championnat et possède une patte gauche et un volume de jeu intéressant. Patrik Hrosovsky forme l’un des duos les plus complémentaires avec Brian Heynen. Le joueur de 31 ans est un gage de confiance et n’a raté aucun match de championnat cette saison. Enfin, Stef Peeters s’apprête aussi à quitter Eupen. Le capitaine des Pandas est l’un des plus beaux joueurs du championnat et il ne serait pas impossible de le voir rejoindre un club plus huppé.