Pro League – Le match de la 5e journée entre Bruges et Genk reporté pour maximiser les chances belges en Europe

Le match de la 5e journée de Jupiler Pro League entre le Club Bruges et Genk prévu le dimanche 27 août a été reporté pour permettre aux clubs de se concentrer sur leurs rendez-vous européens, a annoncé la Pro League jeudi.

Éliminé au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions par le Servette Genève mercredi, Genk a été repêché au 3e tour préliminaire de l’Europa League. Les Limbourgeois doivent se rendre à l’Olympiacos le jeudi 10 août avant le match retour le jeudi 17 août à la Cegeka Arena. La Pro League a donc été contrainte d’opérer quelques changements dans son calendrier. Le déplacement de Genk au Cercle Bruges lors de la 3e journée se jouera le dimanche 13 août à 16h00 et les Limbourgeois recevront Charleroi le dimanche 20 août à 16h00 pour le compte de la 4e journée.

Que ce soit en Europa League en cas de qualification face à l’Olympiakos ou en Conference League en cas d’élimination, Genk est assuré de jouer les 24 et 31 août en barrages. Entre ces deux dates, les Limbourgeois étaient censés affronter Bruges. Pour maximiser les chances belges, cette rencontre a été reportée à une date qui n’est pas connue. Les Brugeois sont également engagés sur la scène européenne et joueront jeudi soir leur qualification pour le 3e tour préliminaire de la Conference League lors de leur déplacement à Aarhus au Danemark (aller 3-0).

Bruges-Genk n’est pas la seule rencontre qui n’aura pas lieu ce week-end-là puisque les rencontres Antwerp-La Gantoise et RWDM-Union Saint-Gilloise n’auront également pas lieu, comme annoncés dès la publication du calendrier. En effet, il est déjà acquis que les Anversois et les Saint-Gillois disputeront leur barrage juste avant et après ce week-end-là, respectivement en Ligue des champions et en Europa League alors que les Buffalos tenteront de rejoindre ceux de la Conference League après avoir remporté leur troisième tour préliminaire à Zilina en Slovaquie (aller : 5-1) et disputeront la manche retour ce jeudi.