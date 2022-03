Pro League : Le FC Bruges lance un fan club dédié aux sourds et aux malentendants

"L'objectif de notre Fondation est d'être un club ouvert et accessible', a déclaré Perter Gheysen, responsable de la fondation du Club de Bruges. "Le soutien et la reconnaissance de 'Deaf Club Brugge Fans' comme nouveau fanclub officiel y contribuera certainement. Dans les plans du nouveau stade, beaucoup de choses ont déjà été prévues pour atteindre les plus hauts standards de qualité en termes d'accessibilité. Nous sommes donc extrêmement ravis que ce fanclub puisse nous apporter l'expérience et l'expertise nécessaires afin d'améliorer l'accueil des supporters sourds et malentendants dans le stade actuel et le prochain."

Le Club essaie également de rendre les matches plus agréables aux personnes aveugles ou malvoyantes. Lors de chaque match à domicile, les Gazelles offriront une description audio détaillée, assurée par des commentateurs spécialisés. Les personnes présentant un trouble de la vision pourront en profiter en direct grâce à des écouteurs.