Pro League : le derby Union-Anderlecht donnera le coup d'envoi de la saison 2023-2024

La deuxième journée aura pour principales affiches le duel entre le Standard et l'Union Saint-Gilloise le vendredi 4 août à 20h30 et celui entre Anderlecht et l'Antwerp le dimanche 6 août à 20h30.

Le premier 'Super Sunday' aura lieu le dimanche 3 septembre pour la 6e journée avec le derby flandrien entre La Gantoise et le Club Bruges à 13h30, le duel entre l'Union et l'Antwerp à 16h00 et le déplacement d'Anderlecht à Genk à 18h30.

Le premier Topper de la saison entre Anderlecht et le Club Bruges aura lieu lors de la 8e journée le week-end du 22 au 24 septembre et le premier Clasico entre le Standard et Anderlecht se jouera lors de la 11e journée le week-end du 20 au 22 octobre.

Côté derbies, Charleroi accueillera le Standard le dimanche 13 août à 13h30 pour le compte de la 3e journée. Le derby bruxellois entre le RWDM et l'Union aura lieu lors de la 5e journée le week-end du 25 au 27 août et celui entre Anderlecht et le RWDM lors de la 15e journée le week-end du 24 au 26 novembre. Le derby brugeois entre le Club et le Cercle se disputera le week-end du 10 au 12 novembre pour la 14e journée.

Pour cette saison 2023-2024, la Jupiler Pro League revient à un format à 16 équipes. Après les 30 journées de phase classique, les six premiers joueront les Playoffs 1 et les équipes classées de la 7e à la 12e place les Playoffs 2. Les points seront divisés par deux. Au terme des 10 journées de Playoffs, le 4e des Playoffs 1 affrontera le vainqueur des Playoffs 2 pour le quatrième et dernier ticket européen.

Les équipes classées de la 13e à la 16e place joueront les Relegation Playoffs où les points ne seront pas divisés par deux. Les deux derniers descendent en Challenger Pro League et le deuxième affrontera le vainqueur des Promotion Playoffs de la Challenger Pro League dans un barrage. Le vainqueur se maintient en Jupiler Pro League.