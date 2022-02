Pro League : le Club de Bruges prolonge deux jeunes de 18 ans jusqu’en 2025

Le Club de Bruges a prolongé les contrats de deux de ses jeunes joueurs Cisse Sandra et Lynnt Audoor, 18 ans tous les deux, jusqu’en 2025, a annoncé le club brugeois mercredi.

Après une très courte apparition lors de la Supercoupe de Belgique en juillet 2021, Sandra avait effectué ses débuts professionnels en tant que titulaire lors du match remporté par les Blauw en Zwart contre Seraing (3-2). Le milieu offensif avait marqué le but du 3-1 et était devenu par la même occasion le premier joueur né en 2003 à inscrire un but en Jupiler Pro League. Par la suite, il a encore fait 6 apparitions supplémentaires pour le Club, dont une dans la défaite face au Paris Saint-Germain en poules de la Ligue des Champions (4-1).

Audoor est quant à lui un pur produit de l’académie brugeoise. Fils de l’ancien joueur du Club Yves Audoor, Lynnt a été l’un des leaders de la campagne en Youth League du Club NXT et a connu un stage réussi cet hiver, à Marbella. Le médian appartient d’ailleurs à la sélection U19 belge, menée par Wesley Sonck. Il lui reste encore à faire ses débuts professionnels, après s’être installé à deux reprises sur le banc brugeois en championnat.