Pro League : Le Club Bruges perd encore des plumes et partage face à Zulte Waregem

Le Club Bruges recevait Zulte Waregem lors de la 3e journée de Pro League, avec la volonté d’effacer la défaite face à Eupen le week-end dernier. Si Bruges a fait le plus dur en ouvrant la marque, les champions de Belgique n’ont pas réussi à inscrire le but de la victoire. C’est donc Zulte Waregem qui en a profité pour égaliser et prendre un bon point sur la pelouse des Blauw en zwart. Avec quatre points sur neuf, Bruges va devoir travailler pour se reprendre.

Pour ce 3e match de Pro League, Carl Hoefkens a choisi de se passer de Noah Lang qui est remplacé par Sowah. Si Bruges est en place, on assiste à un premier quart d’heure de feu de la part des deux équipes. Avec à chaque fois comme point d’orgue, deux gardiens impeccables.

Par deux fois, Jean-Luc Dompé a eu l’occasion d’ouvrir la marque pour Zulte-Waregem, mais un grand Simon Mignolet permet à Bruges de garder le zéro derrière.

Et quand ce ne sont pas les visiteurs qui se montrent dangereux, c’est Bruges qui en profite pour tenter d’inscrire un but. Mais Jutglà par trois fois, Nielsen et Otasowie buttent face à Sammy Bossut. C’est 0-0 à la mi-temps et tout peut encore arriver.

La deuxième période recommence comme la première. À la différence que Bruges arrive enfin à inscrire le premier but de la partie. Sur une superbe combinaison entre Jutglà, Skov Olsen, Sowah et Vanaken permettent au Danois de faire 1-0.

Avec ce but, Bruges est lancé et peut même prétendre à doubler la marque, mais Nielsen (59e) manque sa tentative face à un bon Bossut.

Cet arrêt décisif permet à Zulte d’y croire et les hommes de Leye vont revenir au score à la 69e. Sur un centre de Fadera, Drambaev égalise et trompe Mignolet.

À 1-1 tout est à refaire. Et Bruges ne va pas y arriver. Après avoir perdu trois points la semaine passée, Bruges laisse cette fois s’envoler deux points.

Zulte Waregem, malgré une défaite à l'Antwerp, va chercher un très bon point à Bruges après une victoire en ouverture contre Seraing. C'est le même bilan pour le Club de Bruges vainqueur de Genk en ouverture du championnat.

Cette 3e journée s'achèvera surtout dimanche par un duel entre l'Antwerp et OHL, les deux seules équipes à avoir gagné leurs deux premiers matches en ce début de championnat.