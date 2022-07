Pro League : le Club Bruges arrache sa première victoire de la saison face à Genk au terme d'une rencontre électrique

Aux retour des vestiaires, un peu plus de 80 secondes jouées, magnifique combinaison genkoise, Ito trouve Mike Trésor Ndayishimiye qui frappe superbement en première intention dans le petit filet. 1-2, Genk prend les commandes dès l’entame de la seconde période.

Un quart d’heure plus tard, Hans Vanaken fait preuve de sang-froid dans le rectangle, contrôle de la poitrine avant de tromper Vandevoordt d’une demi-volée. Le Diable est une nouvelle fois servi de la tête par Jutgla qui s’offre déjà son deuxième assist de l’après-midi, 2-2.

La jeune pépite espagnol aurait pu hériter d’un pénalty pour une poussée dans le dos de Jhon Lucumi dans le rectangle. Il n’est rien, l’arbitre fait signe à Jutgla de se relever. Le nouvel attaquant brugeois a déjà prouvé toute l’étendue de son talent, lancé en profondeur, il produit un magnifique effort en solitaire avant de voir son lob s’écraser sur le poteau à dix minutes du terme.

Monté au jeu, il ne manquera qu'une pointure à Cyle Larin pour prolonger un centre tendu au fond. A la 90e minute, Bruges hérite d'un penalty et c'est le nouveau transfuge canadien qui a la lourde tâche de le convertir. Larin s'élance et tape sur le poteau mais Skov Olsen, à la bonne place au bon endroit, propulse le cuir en un temps dans les filets et offre trois points in-extremis aux Brugeois dans le temps complémentaire, 3-2 !

Pour sa première officielle en championnat, Carl Hoefkens empoche la victoire sur le fil. Au grand dam de Wouter Vrancken qui goûte à la défaite pour sa première apparition en Pro League avec le Racing.