Pro League : le Cercle de Bruges s'impose facilement face à Courtrai et prend la 8e place

Samedi après-midi, le Cercle de Bruges s'est impose 2-0 face à Courtrai dans le cadre de la 31e journée de Pro League. Grâce à ces trois points, les Brugeois dépassent provisoirement Charleroi et Anderlecht et prennent la 8e place avec 44 points. Courtrai pointe au 14e rang avec 30 unités.

Dès les premiers instants, Ayase Ueda a profité d'un cafouillage de la défense pour décocher une frappe qui a fini au fond des filets (3e). Cependant, suite à une consultation du VAR, l'arbitre Nathan Verboomen a décidé d'annuler le but à cause d'un léger hors-jeu de l'attaquant japonais. Après le quart d'heure, les efforts brugeois ont payé avec une tête de Thibo Somers (16e, 1-0). Sur un tacle maladroit de Massimo Bruno, le Cercle a obtenu un penalty qu'Ueda (37e, 2-0) a converti. Juste avant la pause, le KVK s'est procuré sa première opportunité via une frappe de Felipe Avenatti, arrêtée par une parade de Radoslaw Majecki (44e).

En deuxième période, le Cercle a continué d'étouffer Courtrai avec un pressing haut et plusieurs actions dangereuses. Hugo Siquet (65e) a décoché une frappe puissante qui a fini dans les bras de Tom Vandenberghe. Dans les dernières minutes, Majecki a sauvé une seconde fois son équipe avec un arrêt compliqué sur une frappe de Faiz Selemani (81e). Avec 44 points, le Cercle, 8e, compte 2 points d'avance sur Anderlecht, qui reçoit Eupen dimanche, et Charleroi, qui se rend à Westerlo samedi.