Pro League : Le Cercle de Bruges et Genk restent sur un partage après un début de seconde mi-temps incroyable

Le Cercle de Bruges et Genk se sont quittés dos à dos sur le score de 2-2 samedi après-midi lors de leur duel comptant pour la 30e journée de championnat. Avec ce partage, Genk reste huitième avec 45 unités et conserve cinq longueurs d’avance sur son adversaire du jour, neuvième.

Le début de rencontre était à l’avantage des Brugeois plus présents dans le jeu, sans pour autant se créer de réelle occasion.

Genk sortait le nez à la fenêtre après un peu plus de 20 minutes de jeu via une tête de Paul Onuachu. Le coup de casque du Nigérian venait s’écraser sur la barre transversale des Brugeois avant d’être sorti en corner par Warleson, remplaçant de Thomas Didillon, blessé (22e). Trois minutes plus tard, Junya Ito tentait sa chance de loin, mais sans danger pour le portier du Cercle.

À dix minutes de la mi-temps, Kevin Denkey adressait un ballon en cloche dans le dos de la défense genkoise en direction de Rabbi Matondo. Après un bon contrôle, le Gallois éliminait Maarten Vandevoordt venu à sa rencontre. Il effaçait dans la foulée Mujaid Sadick pour pousser le cuir dans le but vide et inscrire son neuvième but de la saison (35e, 1-0).

Juste avant le repos, Ito déboulait sur son flanc droit et trouvait les poings de Warleson (39e).

Le Japonais loupait encore un face-à-face avec le gardien en envoyant une frappe largement dans les tribunes alors qu’il était à la hauteur du petit rectangle (47e).

Peu après, Senna Miangue déviait de la tête un corner de Dino Hotic et plantait sa troisième rose de la saison pour doubler l’avance du Cercle (51e, 2-0).

Dans les secondes qui suivaient, Denkey ratait de peu le but du KO à la suite d’un sauvetage sur la ligne de la défense genkoise après un petit cafouillage (52e) Au lieu de 3-0, le score passait à 1-2. Esseulé dans le grand rectangle, Onuachu tentait sa chance. Son envoi était repoussé par Warleson et revenait vers Théo Bongonda dont la reprise immédiate de la tête faisait trembler les filets (52e, 1-2).

Quatre minutes plus tard, Bryan Heynen permettait aux Limbourgeois d’égaliser via une superbe frappe. Placé au point de pénalty, il reprenait un centre à ras-de-sol d’Angelo Preciado et ponctuait plusieurs minutes de folies (56e, 2-2).

Dans la foulée, Denkey mettait une nouvelle fois Vandevoordt à contribution (57e).

Après l’heure de jeu, chaque équipe passait près de prendre l’avantage dans une rencontre beaucoup plus équilibrée que le premier acte. À la 66e, Jesper Daland plaçait une tête de peu à côté des cages genkoises. Dans la foulée, Ito manquait encore un duel avec le portier brugeois en voyant sa frappe croisée s’écraser sur le poteau (67e).

Le Cercle touchait également du bois cinq minutes après sur une tentative lointaine du très actif Denkey (72e).

Les Limbourgeois loupaient la montre en or à la 84e lorsque Warleson repoussait sur sa ligne une reprise de la tête d’Onuachu.