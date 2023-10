Pro League, le bilan après 10 journées de championnat : les Bruxellois à la fête, le Standard sur la pente ascendante

Alors que la trêve internationale va permettre aux clubs de Pro League de souffler pendant quinze jours, l'heure est au bilan après les 10 premières journées de la phase classique du Championnat de Belgique.

Alors que nous venons d'atteindre le tiers de la compétition, un trio de tête s'est légèrement détaché devant le reste de la meute : l'Union Saint-Gilloise est en tête et reste sur 4 victoires consécutives en championnat (22/30), Anderlecht pointe à une longueur seulement (21/30), et La Gantoise, malgré ses trois partages consécutifs, reste dans le coup à deux unités du leader (20/30).

Derrière, la course aux play-offs I et au maintien est lancée... et le Standard, ainsi que Charleroi, semblent enfin avoir trouvé ce qu'il faut pour s'illustrer !