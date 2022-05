Pro League : le 11 de base de l’année 2021-2022 d’Eby Brouzakis

Dans les buts, Simon Mignolet a la préférence sur Anthony Morris. Même si le Luxembourgeois a été "meilleur que Mignolet pendant la phase classique", l’international belge a été "meilleur lors des play-offs", décisif à plusieurs reprises comme lors de cet arrêt dans le match du titre face à l’Antwerp, estime Eby Brouzakis.

En défense, Clinton Mata semble indéboulonnable en back droit, tout comme l’Anderlechtois Sergio Gomez, 6 buts et 11 assists sur le flanc gauche. Dans l’axe de la défense, les deux tours unionistes : l’Anglais Christian Burgess et le Japonais Koki Machida, joueur "particulièrement costaud" arrivé en janvier à Saint-Gilles.

Dans le milieu du terrain : l’international marocain de La Gantoise Tarik Tissoudali "particulièrement brillant, très véloce, avec des arabesques un peu dans tous les sens, des dribles, des assists et des buts". Dans l’entrejeu, la sensation danoise de l’Union, Casper Nielsen, et le Brugeois Hans Vanaken. À gauche, Noa Lang, "de nouveau flamboyant" avec les Blauw & Zwart dans le dernier match de son équipe.

En attaque, un tandem totalement bruxellois. Deniz Undav, meilleur buteur de la saison avec 26 roses et aussi auteur de 12 assists, associé à l’attaquant mauve et blanc, Joshua Zirkzee. Eby Brouzakis justifie ce choix avançant que le Néerlandais "a beaucoup plus de talent et de classe", alors que le Suisse de l’Antwerp, Michael Frey, a marqué à 24 reprises.

Le coach de l’année ne souffre pas de discussion : Felice Mazzù a fait de l’Union Saint-Gilloise une équipe redoutable tout en jouant un football attractif.

Sur le banc : Anthony Morris, Stanley Nsoki, Teddy Teuma, Michael Frey, Vadis Odjidja-Ofoe, Skov Olsen.