Pro League : La Gantoise s’impose à Ostende et revient à un point de l’Antwerp

La quatrième journée du championnat de Belgique de football a débuté vendredi par la victoire 1-3 en déplacement de La Gantoise à Ostende. Les Kustboys avaient pourtant ouvert la marque par David Atanga (13e), mais Hugo Cuypers (24e), Hyun-Seok Hong (29e) et Andrew Hjulsager (60e) ont permis aux Buffalos (8 points) de revenir à une unité du leader, l’Antwerp. Ostende reste bloqué à 6 points.

Chez les Kustboys, Yves Vanderhaeghe n’a pu compter sur Tatsuhiro Sakamoto, blessé à l’aine, et l’a remplacé par Theo Ndicka. Hein Vanhaezebrouck a directement lancé le Sud-Coréen Hong et a préféré Andreas Hanche-Olsen à Joseph Okumu. Cela n’a pas empêché les Buffalos d’être mis sous pression et d’avoir des sueurs froides quand Robbie D’haese a servi au second poteau Ndicka, qui a tiré juste à côté (5e). Les Kustboys ont encore eu une grosse opportunité lorsque Nick Batzner n’avait plus qu’à pousser au fond un ballon que lui avait mis dans les pieds Davy Roef, le gardien gantois (8e). L’Allemand s’est toutefois racheté en servant Atanga sur un plateau (13e).

Les Ostendais n’avaient pas assommés les Gantois pour autant et un ballon de Sven Kums dévié par Anton Tanghe a atterri chez Cuypers, qui a laissé Guillaume Hubert bouche bée (27e). Ce n’était pas fini : trouvé au point de penalty par Alessio Castro-Montes, Hong a donné l’avance aux Buffalos via une reprise acrobatique (29e).

Après la pause, les Buffalos ont mis en évidence les manquements de la défense ostendaise mais Matisse Samoise (48e) et Cuypers (49e) n’en ont pas profité. Par contre, Hjulsager a terminé un mouvement lancé par Vadis Odjidja, qui était monté au jeu (60e). Pour tenter de faire jouer son équipe plus haut, Vanderhaeghe a décidé d’aligner deux attaquants en sortant Kenny Rocha afin d’associer Makhtar Gueye à Thierry Ambrose (70e). Cette initiative n’aura pas changé grand-chose. En effet, les Buffalos ont plus flirté avec le but, notamment lorsqu’un tir d’Odjidja a heurté le montant (75e) et que lancé dans la profondeur, Cuypers a perdu son duel face à Hubert (84e).