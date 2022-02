Pro League : La Gantoise ne fait qu’une bouchée de Seraing et reste en course pour le top 4

La Gantoise s’est montrée sans pitié face à Seraing ce mercredi soir à l’occasion de la 28e journée de Pro League. Les Gantois se sont imposés 4-0 grâce à des buts de Laurent Depoitre (15'), Tarik Tissoudali (20' et 23') et Matisse Samoise (46'). Trop fébriles défensivement pour espérer obtenir un résultat, les Métallos ont coulé en l’espace de 8 minutes en première période. On retiendra la grosse erreur du portier sérésien Guillaume Dietsch, qui a littéralement offert le 3e but à Tissoudali. Avec cette victoire, les joueurs d’Hein Vanhaezebrouck reviennent à cinq points du Sporting d’Anderlecht et restent en course pour le top 4, synonyme de playoffs 1.