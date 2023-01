Pro League, La Gantoise - Charleroi : les Zèbres pour confirmer leur retour aux affaires ? (Direct audio et commenté 18h30)

Avec ses deux victoires lors des deux dernières sorties, Charleroi s'est sorti de l'ornière et doit encore choisir son chemin entre la lutte contre la relégation et celle pour les Europe Playoffs. Les Zèbres seront quoiqu'il arrive fixés d'ici la fin du mois de janvier : ils rencontreront la Gantoise, le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Ils débuteront leur triptyque par les ouailles de Hein Vanhaezebrouck, chez qui ils se rendent ce jeudi. Felice Mazzu ne pourra ni compter sur Nadhir Benbouali (blessé pour une longue durée), ni sur Anthony Descotte (malade). Il enregistre les retours de Knezevic et Van Cleemput.

Ecoutez le match en radio.