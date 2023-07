Pro League : l’Union Saint-Gilloise remporte le derby face à un Anderlecht insipide

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée face à Anderlecht dans le match d’ouverture de la nouvelle saison de Pro League (2-0). Un but d’Eckert en première mi-temps a lancé les Saint-Gillois vers la victoire. Puertas a doublé la mise sur penalty en toute fin de match pour permettre à l’Union de dominer des Anderlechtois qui n’ont pas réussi à inquiéter Moris.

A la 23e, le premier gros danger est à signaler. Ashimeru manque sa passe et le ballon arrive dans les pieds de Nieuwkoop qui tente sa chance du droit mais sa frappe croisée rebondit sur le poteau.

Sur un long ballon de Moris, la défense mauve se retrouve dépassée, avec notamment un Debast totalement hors position. Lapoussin déborde sur le côté gauche et donne un ballon dans l’axe. Eckert reprend du gauche et ouvre la marque (30e).

Les Mauves réagissent timidement sur un coup franc de la gauche dévié qui revient dans les pieds de Dreyer. Mais le Danois, proche du petit rectangle, manque sa reprise du gauche qui s’envole au-dessus du but.

Eckert passe ensuite tout proche du doublé à quelques minutes de la mi-temps, mais sa tête heurte l’équerre de Dupé (43e).

La deuxième mi-temps est moins animé et les occasions sont très peu nombreuses. Anderlecht se réveille tout de même dans les 20 dernières minutes, sans toutefois se créer de grosses occasions.

Dolberg a pourtant la balle de l’égalisation à la 93e, mais sa tentative est bien trop molle et Moris s’empare facilement du ballon

L’Union se dirige vers la victoire et celle-ci se confirme à la 96e. Les Unionistes bénéficient d’un penalty pour une faute de main de Vertonghen qui semble cependant litigieuse. Puertas ne se pose pas de question et croise bien sa frappe pour tromper Dupé et offrir une 7e victoire d’affilée à l’Union face à Anderlecht.