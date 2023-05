Pro League : l’Union Saint-Gilloise prend un point à Genk et revient à hauteur de l’Antwerp !

Une semaine après la victoire de l’Union Saint-Gilloise face au Racing Genk lors des Champions play-offs (3-0), les deux formations se retrouvent ce dimanche soir pour l’affrontement retour. Un match que les Unionistes disputent sans leur capitaine Teuma, blessé de dernière minute.

Ca n’empêche pas l’USG de se procurer la première opportunité, via Adringa. Le ballon est sauvé sur sa ligne par Vandevoordt. Paintsil pointe le bout du nez à la 9e et les Genkois font mouche quatre minutes plus tard. Trésor botte un coup franc plus que précis et sert son 23e assist de la saison, à McKenzie (1-0). Les hommes de Geraerts réagissent par l’intermédiaire d’Adingra, à deux reprises, et d’El Azzouzi. Il faut attendre la 40e minute pour voir l’Union égaliser : Boniface hérite d’un ballon intéressant, dribble dans le rectangle et frappe en force, ne laissant aucune chance à Vandevoordt (1-1).

La tension est palpable en deuxième période et les Genkois tentent, tant que possible, de faire la différence. Les vagues genkoises sont nombreuses, notamment celle de Samatta dans les arrêts de jeu, mais insuffisantes. L’Union, de son côté, semble se contenter du point, même si Vertessen a fait trembler la cage de Vandevoordt en fin de partie. Le marquoir n’évolue plus.

Avec ce partage, l’Union revient à hauteur de l’Antwerp (45 unités), les Anversois gardant l’avantage suite à la division des points au moment d’entamer les play-offs. Genk est troisième (42), le FC Bruges quatrième (33).