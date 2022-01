L’Union Saint-Gilloise a écarté Genk au bout du bout des arrêts de jeu (2-1). Le leader profite parfaitement du faux pas du FC Bruges pour s’échapper au classement. Casper Nielsen a ouvert le score en milieu de première période. Paul Onuachu, absent depuis un mois, a marqué pour son retour. Les derniers instants de la partie ont été fous. Un but de l’USG a d’abord été annulé pour hors-jeu. Les ultimes secondes ont permis aux Bruxellois d’obtenir un penalty, transformé par Dante Vanzeir.



L’Union a entamé sa quinzaine de vérité par un succès un peu inespéré. Pas tant dans le contenu que dans le déroulement. Mais cette victoire, la 17e déjà cette saison, va encore booster le moral des Unionistes que rien ne semble pouvoir arrêter cette saison. Certains parleront de chance (du champion ?). Mais ce n’est pas la seule explication. C’est aussi le jusqu’au-boutisme des boys de Mazzu qui a été récompensé. Quelques secondes après un but annulé, il fallait encore repartir au "combat". Ils l’ont fait et ça a payé.



Au coup d’envoi, l’Union sait qu’il a un coup à jouer. Casper Nielsen fait basculer un match assez équilibré jusque-là d’un bel envoi lointain (27e). L’USG tient bon mais va trembler en deuxième mi-temps. Mike Trésor frappe le poteau mais c’est surtout l’entrée au jeu de Paul Onuachu qui s’avère décisive (67e). Le Soulier d’Or, absent depuis le 19 décembre, surprend Christian Burgess et obtient un penalty. Le colosse du Racing le transforme tranquillement et égalise (77e).