Pro League : l’Union Saint-Gilloise clôture sa saison exceptionnelle par une défaite, 0-1, face à l’Antwerp

En deuxième période, le match s’emballe et l’Antwerp montre les crocs d’emblée. Faris Haroun dévie un long dégagement pour Michael Frey. Le buteur helvète crochète avant de placer son ballon et pousse Moris à une très jolie parade (46’). L’Union réagit avec la plus belle possibilité de la rencontre et surtout un énorme raté. Kaoru Mitoma sert idéalement en retrait Lapoussin, esseulé, à quelques mètres du but. L’international malgache envoie une fusée sur la barre transversale alors que la défense anversoise était battue.

Dante Vanzeir, sur le banc, participe à la fête à l’heure de jeu. Le Diable Rouge a un peu de réussite dans le rectangle avant de décocher du gauche. La frappe est sèche et Jean Butez est attentif. L’ouverture du score est contre toute attente anversoise (71’). Manuel Benson, pour son dernier match pour le Great Old, centre vers Frey qui termine d’une magnifique talonnade, 0-1. Son 24e but en Pro League cette saison.

L’Union pousse pour égaliser mais laisse beaucoup d’espaces en reconversion offensive. Sur un coup de coin bruxellois, l’Antwerp récupère et file à toute allure vers le but mais la frappe de Miyoshi est bien contrée par Moris. Dans le temps additionnel, Denis Undav a eu l’occasion de rétablir l’égalité mais sa tête à bout portant manque le cadre, score final 0-1.

La troisième défaite des Unionistes durant ces play-offs ne changera rien à leur magnifique deuxième place sécurisée le week-end dernier, avec la victoire dans le derby bruxellois face à Anderlecht. Avec ce premier succès, l'Antwerp sauve l'honneur et termine sa saison sur une note positive.