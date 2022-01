L’Union Saint-Gilloise trône fièrement en tête de la Pro League. L’épatant promu caracole en tête du classement et toise les cadors avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Après 22 journées, on ne peut plus parler d’effet de surprise. Mais les interrogations subsistent et la principale concerne l’issue de l’aventure de la bande à Mazzu. Les Bruxellois peuvent-ils aller au bout du rêve ? Rien ne sera évidemment définitif mais on devrait avoir un début de réponse… dans moins de deux semaines. Le leader entame 13 jours compliqués, 13 jours de vérité.



Genk, le FC Bruges, Anderlecht et l’Antwerp. Voilà le menu proposé à l’USG. Déjà corsé, ce programme sera pimenté par le sel du derby et le retour du public. Intraitable premier de cordée, l’Union ne peut pas en dire autant face aux "grands". Au premier tour, il n’a glané "que" 5 points sur 12 face à ces adversaires-là au premier tour. Il a d’ailleurs enregistré deux de ses quatre défaites contre le FC Bruges et l’Antwerp. A chaque fois à domicile. Comme un symbole inversé de la réussite unioniste. Car c’est bien à l’extérieur que les champions de D1B ont bâti leur solide avance. 5e équipe à domicile (22 points), ils ont enquillé les succès et les points loin de la Butte : 28 points, une défaite (Malines) n et un partage à… Genk.



Avec 7 unités de plus que son dauphin et surtout 15 points d’avance sur le 5e, le club de la capitale a de la marge. Si elle n’est pas assurée sa place en "Champions play-offs" est en bonne voie. L’USG peut voir venir. Et aborder sans trop de stress le quadruple rendez-vous qui s’annonce. Quatre étapes qui permettront de se faire une idée plus précise des ambitions que peut afficher l’Union pour la fin de la saison.



On l’a dit, les Bruxellois n’ont été étincelants dans les confrontations. Mais ces résultats sont loin d’être catastrophiques. A ce petit jeu c’est l’Antwerp (10 points) qui s’en est le mieux sorti au premier tour devant le Club (9 points), l’Union (5 points), Genk (4 points) et Anderlecht (1 point).



Il faudra voir si cette donne se confirme dans les quatre rencontres à venir. Les quatre duels avaient eu lieu au cours des 9 premières journées. Depuis l’équipe de Mazzu a pris de la bouteille et de l’assurance. Les joueurs qui découvraient la Pro League ont évolué et confirmé semaine après semaine. Les résultats du premier tour sont donc indicatifs mais à prendre avec les précautions d’usage.