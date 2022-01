L'Union s'impose à la 100e minute sur un penalty qui fait parler

L’Union Saint-Gilloise a arraché la victoire grâce à un penalty sifflé à la 98e minute. Si Nathan Verboomen n’a pas hésité une seconde à indiquer le point de penalty, sa décision a alimenté les conversations.



Dante Vanzeir, qui a marqué le but décisif, a même avoué à l’interview qu’il ne savait pas ce qu’avait sanctionné l’arbitre. En revisionnant les images, il semble clair que l’arbitre a sifflé un contact entre Mujaid Sadick et Deniz Undav à l’entrée du rectangle. Un contact qu’il a estimé fautif. Et le VAR ne l’a pas contredit.