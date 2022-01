Pro League : L’Union bute sur un grand Mignolet qui permet à Bruges de prendre un point

La seconde mi-temps recommence sans Lang, remplacé par Balanta. Un choix tactique de la part du coach qui permet au Brugeois d’être un peu plus présent physiquement.

Mais cela ne dérange pas trop l’Union qui met quelques minutes à se réorganiser et à se montrer à nouveau dangereux via Lazare à la 57e. Mais le joueur croque sa reprise qui passe au-dessus du but.

C’est toujours 0-0 et Bruges se procure enfin deux occasions. Dost voit son tir dévié à la 58e, avant que deux minutes plus tard, Vanaken reprend un corner de la tête au-dessus du but de Moris.

Un Moris qui doit enfin se montrer décisif à la 62e sur le premier tir cadré de Bruges sur une grosse action individuelle de Charles De Ketelaere.

L’Union laisse plus d’espace et Bruges se montre un peu plus alors qu’il reste 25 minutes à disputer. Du coup, Felice Mazzu en profite pour faire monter son nouveau transfert, Puertas à la place de Lazare (70e).

Il reste moins de dix minutes et tout peut encore arriver. Mignolet doit une nouvelle fois intervenir de belle manière sur une déviation de Vanzeir.

En fin de rencontre, Bruges hérite d'un coup, mais le score ne bougera pas. Bruges et l'Union se quittent sur un match nul, mais l'Union pourra s'en vouloir. Et Bruges pourra remercier Simon Mignolet. D'autant plus que Bruges n'aura cadré qu'un seul tir.

Avec ce partage, Bruges reprend la 2e place à l'Antwerp (qui compte un match de moins), mais compte toujours neuf points de retard sur l'Union.