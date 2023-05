Pro League : l’Union arrache un partage au forceps à l’Antwerp, le titre se jouera lors de la dernière journée

L’Antwerp a longtemps pensé tenir son premier titre de champion de Belgique depuis plus de 65 ans grâce à un but de Janssen, mais l’Union est parvenue à arracher un nul à 10 contre 11 dans les dix dernières minutes sur un tir contré de Puertas. Les deux équipes se sont quittées sur un partage (1-1) et le titre de champion de Belgique se jouera donc à distance lors de la dernière journée.

L’Antwerp savait qu’en cas de victoire, il s’assurait le titre de champion de Belgique et le Great Old tente donc rapidement de prendre les choses en main. Les Anversois frappent en premier. Stengs trouve Janssen dans le rectangle. Le Néerlandais frappe en un temps au premier poteau et trompe Moris pour ouvrir la marque (14e).

La deuxième partie de la première mi-temps conserve la même intensité dans les duels, mais il y a trop de déchêts dans le jeu et les deux équipes se créent très peu d’occasions.

Les choses se compliquent peu avant l’heure de jeu lorsque Lynen est exclu pour un tacle un peu trop dangereux sur Ekkelenkamp.

Alors que la tâche semble impossible, l’Union trouve les ressources nécessaires pour égaliser. Puertas récupère le ballon dans le rectangle à la suite d’un centre dévié de Lazare. Le milieu de l’Union tente une première fois sa chance mais voit sa frappe contrée. Il tente une deuxième fois, qui est une nouvelle fois déviée mais termine cette fois au fond des filets (81e).

A la 97e, Avila a la balle du titre au bout du pied mais Moris se détend magnifiquement pour repousser la reprise du défenseur anversois. Le score n’évoluera plus et le titre ne sera pas attribué ce dimanche. Avec ce partage, les deux équipes restent à égalité de points et le titre se jouera lors de la dernière journée des play-offs. L’Union recevra Bruges alors que l’Antwerp se déplacera à Genk.