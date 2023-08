Pro League : l’Antwerp se fait surprendre par l’OHL et concède le partage

L’Antwerp a longtemps mené face à l’OHL grâce à un but de Vincent Janssen mais a été rejoint en fin de match par les Louvanistes grâce à Sagrado sur corner. Les Anversois ont dû se contenter d’un partage malgré l’exclusion de Mendyl à une dizaine de minutes de la fin du côté de l’OHL.

Le début de match entre l’OHL et l’Antwerp est haché avec beaucoup de duels et les fautes se multiplient.

Il y a peu d’occasions mais c’est finalement l’inévitable Vincent Janssen qui vient débloquer la situation pour les Anversois. Le Néerlandais reçoit un ballon dos au but à l’entrée du rectangle avec un défenseur dans son dos. L’attaquant parvient à se retourner et lâche une belle frappe croisée à ras de sol qui termine dans le petit filet et trompe Prévot (33e).

Au retour des vestiaires, l’Antwerp bénéficie d’un penalty très léger lorsque Avila se laisse tomber dans le rectangle à la suite d’un très léger contact avec Plietinckx (48e). Mr. Visser indique le point de penalty dans un premier temps mais change d’avis après avoir été appelé par le VAR.

La deuxième mi-temps est assez terne et manque d’occasions. L’Antwerp semble se contenter de son but d’avance mais se fait surprendre sur phase arrêtée à dix minutes du terme. Sagrado surgit de la tête sur corner et propulse le ballon au fond des filets de Butez (82e).

Mendyl est ensuite exclu à la 87e pour une deuxième jaune mais les hommes de Marc Brys font le gros dos et parviennent à conserver le point du partage. Avec deux petites unités, l’OHL reste cependant en bas de tableau à la 12e place. L’Antwerp compte, de son côté, 7 points et est troisième.