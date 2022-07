Pro League : l’Antwerp se défait facilement de Malines pour son entrée en matière (0-2)

Ce dimanche à 16 heures était donné le coup d’envoi du match entre Malines et le Royal Antwerp.

La première grosse occasion de la partie est à l’initiative de la recrue des Sang et Or Julien Ngoy, dont la tentative heurte le poteau à la 8e minute.

Le Diable Rouge de l’Antwerp Radja Nainggolan répond à Ngoy en heurtant lui aussi la transversale, sur un coup franc direct à la 25e minute. L’autre Diable Rouge Toby Alderweireld, qui jouait le premier match officiel de sa carrière en Jupiler Pro League, délivre une jolie passe décisive à Michael Frey, qui ouvre le score à la 31e minute (1-0). Des débuts réussis pour l’expérimenté défenseur, qui promettent pour la suite de la saison.

Trois minutes plus tard à peine, le Malinois Dries Wouters concède un penalty en faisant faute sur Ritchie de Laet. La pénalité est transformée par l’inévitable Michael Frey, qui signe un doublé (2-0). Les hommes de Mark van Bommel rentrent aux vestiaires avec un avantage confortable de 2 buts à 0 à la pause.

La deuxième période sera un peu moins animée que la première. Les Malinois poussent pour ouvrir le score mais voient leurs tentatives repoussées par un Jean Butez rassurant, lorsqu’ils parviennent à trouver le cadre. Les Sang et Or prennent l’initiative et font preuve de bonne volonté, mais manquent d’efficacité et de précision.

Les joueurs du Great Old, eux, concèdent beaucoup de corners, sans que les Malinois ne les mettent en grand danger. Le jeu est entrecoupé par les fautes et les remplacements (cinq pour chaque équipe) et le rythme est haché, tandis que les Anversois gèrent tranquillement leur avantage.

Le défenseur Malinois Dimitri Lavalée, recruté durant l’intersaison à Saint-Trond, sort sur blessure à la 85e minute, remplacé par Samuel Oum Gouet.

Monsieur Lambrechts siffle la fin du match, score final de 2 à 0 pour l’Antwerp. Le Great Old démarre sa saison sur une bonne note. A noter la bonne prestation du défenseur Toby Alderweireld, dont les débuts avec l’Antwerp étaient surveillés. Les Anversois se déplaceront jeudi prochain à Drita pour le match retour du deuxième tour préliminaire de Conference League, et recevront Zulte-Waregem le dimanche pour la deuxième journée de Pro League.