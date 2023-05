Pro League : l'Antwerp s'incline au FC Bruges, qui prend ses premiers points en Champions play-offs

Après une défaite frustrante dans les derniers instants la semaine passée , Bruges a pris sa revanche face à l’ Antwerp . Plus inspirés en zone offensive et bien aidés par la montée d’un Nielsen double buteur, les locaux mettent les Anversois dans une position délicate. L’ Union Saint-Gilloise pourrait reprendre la tête de ces Champions Play-offs en cas de victoire face à Genk ce dimanche soir.

Doux parfum de revanche à l’entame de match au stade Jan Breydel. Lang et consorts ont à cœur de l’emporter à domicile. Et si l’entame de match est plutôt prudente de part et d’autre, ce sont bien les Blauw en Zwart qui se signalent les premiers. Au quart d'heure, Pacho loupe son tacle défensif et le ballon arrive dans les pieds de Rits. La frappe du médian est néanmoins bien détournée par Butez. De son côté, l’Antwerp peine à sortir durant ce premier acte. Seul Janssen s'offre une timide occasion mais l'attaquant du Great Old loupe sa demi-volée.