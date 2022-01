Pro League : L'Antwerp s'impose 0-1 à Gand et prend une option sur la deuxième place

Tout comme l'Union Saint-Gilloise (57 points, 1er) face à Anderlecht, l'Antwerp a eu besoin d'un seul but pour se défaire de la Gantoise lors de la 25e journée du championnat. Le goal d'Alhassan Yusuf (16e) a suffi pour que les Anversois (47 points) prennent la deuxième place au Club Bruges (45 points), qui se rend à Courtrai (21 heures). La Gantoise occupe la 6e position avec 37 points, cinq de moins qu'Anderlecht (4e).

Chez les Buffalos, Laurent Depoitre était out alors qu'Elisha Owusu, Christofer Operi et Gianni Bruno ont fait les frais du couac contre Ostende et ont fait place à Darko Lemajic, qui n'avait plus été titulaire depuis le 7 novembre, Sven Kums et Nurio Fortuna. Du côté de l'Antwerp, Brian Priske a substitué Manuel Benson blessé par Aly Samatta et a préféré Jelle Bataille et Yusuf à Sam Vines et Pieter Gerkens.

Le tour de chauffe a duré un petit moment avant que l'Antwerp ne lance la course. Les visiteurs ont vite reçu l'occasion d'ouvrir la marque lorsque, alerté par le VAR, Lothar D'Hondt leur a accordé un penalty pour une faute de main de Nurio que Michael Frey a manqué (14e). L'Antwerp n'a pas traîné en chemin et Radja Nainggolan a trouvé Yusuf, qui a bénéficié de beaucoup d'espace de la défense gantoise (16e, 0-1).

Avant ce but, La Gantoise ne faisait pas le poids et il a fallu patienter pour que les choses ne s'améliorent. Les Buffalos ont eu l'opportunité d'égaliser par Lemajic, qui a été plus efficace que Bataille et Bjorn Engels sur un centre venu de la droite. Mais après avoir bien contrôlé le ballon de la poitrine, le Serbe l'a expédié au-dessus du but (28e). Ensuite, Alessio Castro-Montes a vu Jean Butez sortir son envoi au prix d'un superbe vol plané (42e).

Le début de seconde période a surtout été marqué par les longues passes vers l'avant. Les combinaisons étaient rares et sur une action menée par Matisse Samoise et Andrew Hjulsager, le ballon a atterri devant la cage anversoise, surprenant tout le monde y compris Butez, mais il n'y avait pas un Buffalo pour le reprendre (61e). Et puis Lemajic n'a pas fait oublier Tarik Tissoudali parti à la CAN avec le Maroc. L'attaquant n'a pas cadré sa tête sur un centre de Castro-Montes (69e) et a craqué son tir après avoir effacé le gardien adverse (70e). Bien que l'Antwerp se soit contenté de défendre son avantage, Butez n'a plus vraiment été mis à l'épreuve si ce n'est sur un tir à distance de Julien de Sart (76e).