Pro League : l'Antwerp renverse le Beerschot grâce à un doublé de Frey

L'Antwerp a remporté le Derby van 't Stad (2-1) pour le compte de la trentième journée de Pro League. Après leur déconvenue au Club Bruges une semaine plus tôt (défaite 4-1), les hommes de Brian Priske ont renoué avec leurs supporters en battant le voisin de la métropole anversoise. La bande à Nainggolan a pourtant livré une première période timorée, marquée par l'ouverture du score concédée. Joren Dom mettait les Rats sur les rails avant le repos. Le Beerschot aurait même pu revendiquer un peu plus en première période, Ilyas Sebaoui réclamant un penalty pour un contact avec Jean Butez dans le grand rectangle.

Ragaillardis dès le retour des vestiaires, le Great Old a réussi à inverser la tendance via l'inévitable Michael Frey. Le Suisse a inscrit un doublé et se permet de dépasser Deniz Undav au classement des buteurs (22 contre 21 pour l'Unioniste). Thibault de Smet a été exclu en deuxième période pour deux cartons jaunes. A l'issue du but victorieux du matricule 1, des supporters du Beerschot ont dégradé les tribunes du Bosuil, en essayant de briser les grilles qui les séparait du terrain. Après son triste 0 sur 6, l'Antwerp a repris sa marche en avant en vue des Champions Playoffs. Le Beerschot, toujours englué à la lanterne rouge, conserve quatre points de retard sur Seraing.