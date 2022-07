Pro League : l'Antwerp prolonge Ritchie De Laet et Faris Haroun

Ritchie De Laet et Faris Haroun, deux joueurs emblématiques de l'Antwerp, ont signé un nouveau contrat en faveur du Great Old. Le défenseur de 33 ans est lié au matricule n°1 jusqu'en 2024, le milieu de terrain défensif de 36 ans a lui paraphé un bail d'un an, a annoncé le club anversois dimanche.

Formé à l'Antwerp, Ritchie De Laet a quitté la ville portuaire à 19 ans pour tenter sa chance en Angleterre. Après avoir évolué dans plusieurs clubs anglais, dont Manchester United, et Leicester City, il est revenu au Bosuil pour un prêt de six mois en 2018 avant de s'y engager définitivement lors du mercato estival 2019. Apprécié du public pour son engagement sans faille, De Laet a disputé 134 matches avec l'Antwerp, dont 41 la saison dernière.

De son côté, Faris Haroun a disputé 18 matches la saison dernière, lui qui évolue à l'Antwerp depuis 2017. Il a porté les couleurs de Genk, du Beerschot, de Middlesbrough, de Blackpool et du Cercle avant de rejoindre le club anversois.