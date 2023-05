Pro League : l’Antwerp assomme l’Union et reste dans le sillage de Genk

Sur sa lancée de leur victoire en coupe de Belgique, l’Antwerp a surpris l’Union au Parc Duden reste bien placé dans la course au titre. Tout s’est joué en première période avec les buts d’Ekkelenkamp à la 20e et de Keita à l’heure de jeu. Les Anversois ont ensuite géré la seconde période pour emporter trois points mérités.

Ce mercredi, c’est un duel au sommet en Champions Play-offs entre l’Union et l’Antwerp qui ambitionnent tous les deux les trois points pour rester dans le sillage de Genk. Le premier quart d’heure est d’ailleurs partagé mais les occasions sont peu nombreuses.

Il faut attendre la 20e pour que la situation se débloque. Lazare perd le ballon à 70m de ses buts et l’Antwerp réalise une contre-attaque éclair. Balikwisha donne à Bataille sur le côté gauche. Le latéral centre et Ekkelenkamp vient reprendre de la tête. Son envoi croisé trompe Moris et place l’Antwerp aux commandes (20e).

Sur un nouveau contre suite à une perte de balle de Burgess, Keita part au but après avoir récupéré le ballon et trouvé un appui sur Vermeeren. Il trompe ensuite Moris d’un plat du pied assuré (30e).

Les deux gardiens doivent cependant peu intervenir et la rencontre se joue beaucoup au milieu de terrain où les duels sont nombreux.

L’Union, en grande difficulté en première période, tente de réagir, notamment avec quelques changements réalisés par Geraerts, mais ne parvient pas à inquiéter Butez.

A la 78e, Teuma s’offre tout de même une belle possibilité après un relais avec Adingra mais son envoi est dévié par un défenseur.

Les Unionistes poussent et sur un centre d’El Azzouzi, Nilsson reprend de la tête mais le ballon atterrit dans les mains de Butez (82e).

Les Bruxellois n’y arrivent pas et l’Antwerp s’offre un succès important (0-2). Le Great Old est désormais deuxième à deux points de Genk avec 39 unités. L’Union est troisième avec 38 points.