Pro League : l'Allemand Florian Kohfeldt devient l'entraîneur d'Eupen

Florian Kohfeldt est le nouvel entraîneur du club d'Eupen, en Jupiler Pro League. Les Pandas en ont fait l'annonce jeudi via un communiqué. Âgé de 40 ans, l'Allemand a passé la majorité de sa carrière dans le club du Werder Brême.

Kohfeldt succède en terres germanophones à Edward Still, dont le contrat n'a pas été renouvelé après son arrivée en novembre 2022. Le technicien allemand a fait ses classes à Brême, où il a grimpé les échelons à partir de 2009, des équipes de jeunes à l'équipe réserve puis à l'équipe première, où il a été assistant avant de devenir T1.

Florian Kohfeldt a dirigé le Werder pendant 142 matches, dont 125 en Bundesliga, entre novembre 2017 et mai 2021. Il a ensuite rejoint Wolfsbourg en octobre 2021, où il n'a officié que 28 matches jusqu'en mai 2022. Son contrat avait été rompu, les Loups de Koen Casteels ayant terminé 12es du classement.

Eupen s'était maintenu de justesse en Jupiler Pro League à l'issue de la saison. Les Pandas avaient fini 15es du classement, à 1 point de la zone rouge.

"Avant de signer le contrat avec mon nouveau club, j'ai eu des discussions et des rencontres extrêmement positives avec la direction de la KAS Eupen", a expliqué Kohfeldt. "Après avoir eu l'occasion d'entraîner des équipes de jeunes et des professionnels en première Bundesliga, je me réjouis de relever un nouveau défi dans ma carrière d'entraîneur. Avec la KAS Eupen, je vais découvrir pour la première fois un championnat étranger. Je me réjouis de rencontrer les joueurs, mon staff technique, les collaborateurs et les supporters de mon nouveau club."

"Avec sa compétence, sa franchise, sa passion et son émotion, il donnera à nos joueurs et à notre équipe des impulsions importantes sur le plan sportif et mental afin de relever le défi d'une nouvelle Saison en Jupiler Pro League", a souligné Christoph Henkel, directeur général du club. Andreas Bleicher, membre du conseil d'administration, a indiqué les objectifs pour la saison à venir: "Avec lui comme entraîneur principal, nous souhaitons améliorer notre qualité sur le terrain et atteindre les playoffs 2."