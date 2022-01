Pro League : Kompany après le revers face au Cercle : "On n'a pas réussi à passer au-dessus à 10"

Vincent Kompany savait qu'affronter le Cercle Bruges n'allait pas être une tâche facile. Cela s'est confirmé pour sur le terrain. Pire, cela a même été plus compliqué que prévu suite à l'exclusion de Wesley Hoedt (25e).

"On savait à quoi s’attendre", confie d'emblée le coach anderlechtois à notre micro. "Nous commencions à trouver des espaces avant le carton rouge. Mais à 10, on n’a pas été capable de passer au-dessus ni d’être dangereux. Le Cercle, ce n’est pas une équipe facile à affronter. Contre cette formation, soit on a de grosses occasions, soit on n’en a pas du tout."