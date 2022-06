Pro League : Karel Geraerts T1 à l’Union, une suite logique dans un parcours réfléchi

Alors que Felice Mazzu s’est engagé à Anderlecht, l’Union Saint-Gilloise a choisi la solution interne pour remplacer son T1 en nommant Karel Geraerts au poste d’entraîneur. Une première pour l’ancien milieu de terrain qui sort de l’ombre après un peu plus de quatre ans passés à se former. Retour sur le parcours de l’ancien joueur du Standard et de Bruges.

Pour sa première expérience en tant que T1, Karel Geraerts aura la lourde tâche de remplacer Felice Mazzu parti à Anderlecht. Mais pour l’ancien milieu de terrain, c’est finalement une étape logique, un passage dans sa jeune carrière d’après joueur.

C’est début janvier 2017 qu’il annonce la fin de sa carrière de joueur pro. Sans contrat, l’ancien milieu défensif passé notamment par Charleroi, Bruges et le Standard n’attend pas très longtemps avant de se trouver un nouveau rôle. Du côté d’Ostende, il devient coordinateur sportif et le bras droit de Luc Devroe en 2017. En plus de cette fonction, il est également responsable de l’accompagnement des joueurs.

"J’avais laissé le football derrière moi mais cela me démangeait et je suis content d’avoir reçu cette opportunité de la part d’Ostende" se réjouit à l’époque Karel Geraerts.