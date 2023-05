Pro League : Joris Kayembe quitte Charleroi et rejoint Genk pour 3 saisons

Genk a annoncé ce mercredi l’arrivée de Joris Kayembe en provenance de Charleroi. A 28 ans, le latéral gauche passe un palier dans sa carrière et a paraphé un contrat de trois ans avec une année supplémentaire en option.

Titulaire à 26 reprises cette saison en Pro League avec les Zèbres, le gaucher a inscrit un but et délivré une passe décisive. Carolo depuis janvier 2020, il aura porté à 116 reprises le maillot noir et blanc.

Formé dans les équipes de jeunes du Standard avant de partir à Porto et d’être prêté à Arouca et Rio Ave, il avait ensuite signé à Nantes en 2017 avant de découvrir le championnat belge avec Charleroi. Il continuera donc d’arpenter les couloirs gauches de Pro League du côté de Genk dès la saison prochaine.