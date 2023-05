Pro League, Genk - Union Saint-Gilloise : 1-1, Boniface égalise !

Les états de forme se sont inversés dans les Champions play-offs et ont bouleversé le classement. Genk avait entamé la compétition en tête mais reste sur deux défaites consécutives et pointe désormais au troisième rang après trois des six rencontres. En face, l’Union Saint-Gilloise reste sur deux victoires et est remontée à la deuxième place, à un petit point de l’Antwerp, nouveau leader.

Les Unionistes auront l’avantage moral dans cette rencontre puisqu’ils viennent de battre Genk 3-0 au Parc Duden et se déplaceront donc dans le Limbourg dans la peau du favori. L’affrontement ressemble au match de la dernière chance pour les Genkois dans la course au titre.